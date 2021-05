Autocarro do Braga já chegou ao Estádio Cidade de Coimbra. Siga em direto na CMTV

Centenas de adeptos estão este domingo junto ao hotel e acompanharam a saída do autocarro do Benfica em direção ao Estádio Cidade de Coimbra.O autocarro dos bracarenses chegou ao estádio pouco antes das 19h00, três minutos depois da comitiva do Benfica.O Benfica e Sporting de Braga defrontam-se este domingo numa final inédita da Taça de Portugal em futebol, num jogo em que 'águias' e 'arsenalistas' procuram evitar uma época em 'branco'.Em jogo no Estádio Cidade de Coimbra, os 'encarnados', recordistas de Taças de Portugal, tentam chegar ao 27.º troféu na competição, enquanto o Braga tenta a sua terceira Taça da história.Esta época, as duas equipas defrontaram-se três vezes, com um saldo de duas vitórias para o Sporting de Braga e uma para o Benfica, mas em jogos que tiveram circunstâncias muito diferentes.O Benfica perdeu em novembro em casa na primeira volta por 3-2, num jogo em que esteve a perder por 3-0, e, em março, venceu em Braga, por 2-0, num jogo em que os minhotos ficaram reduzidos a 10 aos 39 minutos, ainda com o resultado a zero.Entre estes dois jogos, as 'águias' foram ainda eliminadas pelo Sporting de Braga na meias-finais da Taça da Liga (2-1), em janeiro, em pleno surto de covid-19 no plantel, com Jorge Jesus a ir a jogo sem mais de metade dos habituais titulares.