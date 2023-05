Centenas de adeptos recebem Moreirense campeão em euforia

Centenas de pessoas receberam em festa, já de madrugada, a equipa do Moreirense que este sábado se sagrou campeã da II Liga portuguesa, subindo ao escalão principal do futebol.

Pouco tempo depois do final do encontro com o Estrela da Amadora, que terminou com a vitória dos 'cónegos' por 4-2, as imediações do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas foi-se cobrindo de 'verde e branco'.

No 'Bar Que' a festa ia sendo regada de cervejas a um ritmo alucinante, dando mote para uma celebração animada e cheia de ritmo.

Na rua, o senhor José aproveitou o momento para fazer negócio e juntou-se à festa. Estava a vender 'vuvuzelas'. Duas por cinco euros. E o ruído tornou-se ensurdecedor, numa espera impaciente pela equipa.

Aos poucos, chegaram mais pessoas. Soltaram-se fogos de artifício e cantaram-se cânticos de apoio ao grupo que, ao fim de um ano, regressa à I Liga.

Luís Sousa, de 10 anos, não quis saber do sono porque tinha que festejar com os seus "heróis". Pela mão do pai, Pedro, Luís só queria ver os jogadores chegarem e agradecer-lhes pela subida.

"Eu disse ao meu pai que ia fazer os trabalhos de casa hoje de tarde mas ele à noite, se o Moreirense ganhasse, tinha que me trazer à festa. Não tenho sonho nenhum. Quero é um autografo dos jogadores e agradecer-lhes. Estou muito feliz", disse meio impaciente.

A chegada do autocarro ao estádio aconteceu às 1:20 horas em grande apoteose. A multidão rodeou a viatura e, todos juntos, celebraram em euforia. Os jogadores e a equipa técnica, dentro do autocarro, saltavam, dançavam, cantavam em sintonia com o coro de adeptos afinados no exterior.

Os fogos de artifício tornaram o momento ainda mais emotivo, dando um colorido mais brilhante ao momento.

Maria Odete, de lágrima fácil, não conseguia esconder a emoção de ver o clube do seu coração voltar aos grandes palcos mas, por agora, era tempo de celebrar.

"O Moreirense regressou ao sítio que sempre pertenceu. Este é o nosso lugar. Estes guerreiros deram tudo em campo esta época para estar aqui hoje. Agora vamos desfrutar. É festa", gritou.

O autocarro dirigiu-se para dentro do estádio e os adeptos acompanharam, como que sendo convidados para a festa. E a noite era ainda uma criança. E era tempo de festejar. Afinal, o Moreirense subiu à I Liga.