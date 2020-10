Centrais do Benfica sem teste antes do jogo frente ao Rio Ave

Vai ser praticamente chegar dos trabalhos das seleções e jogar. Otamendi e Vertonghen vão ter poucos treinos em conjunto antes do jogo com o Rio Ave no regresso da Liga (18/10).Os internacionais argentino e belga estão ao serviço das respetivas seleções e só devem regressar ao Seixal na próxima quinta-feira. Pouco tempo para Jorge Jesus preparar a dupla que deve ser titular frente aos vila-condenses. As boas notícias para o treinador das águias vieram da Bélgica. Jan Vertonghen está praticamente recuperado de uma fratura na cara e deve mesmo ser aposta nos duelos da Bélgica com Inglaterra (amanhã) e Islândia para a Liga das Nações (dia 14). O central belga lesionou-se com o Moreirense para o campeonato (26/09) e não mais voltou a jogar.Na Argentina, Otamendi foi titular na vitória (1-0) da sua seleção diante Equador (qualificação para o Mundial 2022). Esteve em bom plano e deve manter o lugar com a Bolívia na próxima terça-feira, regressando a Lisboa no dia seguinte.Apesar de ainda não terem feito qualquer treino juntos, Jesus acredita, apurou o CM, que a qualidade e experiência de Vertonghen e Otamendi dão garantias, mais que suficientes, para fazerem uma boa exibição em Vila do Conde. Jesus volta a ter todos os jogadores reunidos só na próxima quinta-feira, até porque Rafa Silva, Waldschmidt, Seferovic, Vertonghen, Odysseas e Everton têm compromissos pelas seleções na véspera.O avançado Waldschmidt foi elogiado pela imprensa alemã depois de ter marcado o seu primeiro golo pela Alemanha. "É a primeira escolha de Löw para ponta de lança", escreve o jornal ‘Süddeutsche Zeitung’.O Uruguai venceu o Chile por 2-1, na jornada inaugural da fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022, no Qatar. O avançado Darwin Núñez não saiu do banco.Orlando Rollo, presidente do Santos, falou sobre as propostas do Benfica e FC Porto sobre Lucas Veríssimo: "A forma de pagamento era uma vergonha."João Ribeiro Telles, cavaleiro tauromáquico, negou ontem ao CM ter dado autorização para que o seu nome esteja na lista da comissão de honra de Luís Filipe Vieira. "É inconcebível e inqualificável", disse o cavaleiro que apoia a lista de João Noronha Lopes. Entretanto, fonte da candidatura do atual presidente lamentou ao CM o lapso. Este não é o primeiro caso de nomes errados na lista de Vieira. Na quinta-feira, o cantor José Cid insurgiu-se contra o facto de também figurar na comissão de Luís Filipe Vieira sem nunca ter sido contactado.