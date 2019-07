Central espanhol Mario Hermoso reforça Atlético de Madrid

O futebolista internacional espanhol Mario Hermoso é a mais recente contratação do Atlético de Madrid, que pagará ao Espanyol 25 milhões de euros, mais quatro milhões em variáveis, informou esta quinta-feira o clube catalão.De acordo com o Espanyol, o clube vai ficar ainda com 20% dos direitos de uma futura venda do defesa central por parte do Atlético de Madrid, com quem assinou um vínculo válido por cinco temporadas.Os dois clubes encontravam-se em negociações há várias semanas, com o Espanyol a ter como referência uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, e o 'Atleti' a argumentar que o jogador só tinha mais um ano de contrato.Os catalães ainda assim só terão direito a 50% do negócio, tendo em conta que o Real Madrid, clube da formação de Hermoso e que o vendeu por 400 mil euros, tem 50% dos direitos económicos sobre o futebolista.Esta época, o Atlético de Madrid já contratou João Félix, Marcos Llorente, Kieran Trippier, Felipe, Renan Lodi, Ivan Saponjic e Hector Herrera, e mantém um diferendo com o FC Barcelona, com a saída de Griezmann.