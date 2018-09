Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Central Jardel fora do clássico na Luz

Problemas físicos na perna direita afastam o defesa brasileiro do clássico com o FC Porto.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 09:36

Jardel, defesa do Benfica, não deve jogar no clássico frente ao FC Porto, no domingo (17h30) no Estádio da Luz, por problemas físicos na perna direita, apurou o CM.



O brasileiro fez ontem um exame de diagnóstico e o resultado impede-o de jogar frente aos dragões. O departamento médico das águias já informou a equipa técnica do Benfica desta contrariedade. Jardel lesionou- –se nesta jornada frente ao Desp. Chaves, logo aos 13 minutos, na sequência de um sprint. Conti entrou para o lugar do brasileiro e foi expulso já na parte final do encontro.



Por isso, o argentino também não vai ser opção para o jogo com o FC Porto. Para fazer dupla com Rúben Dias, Rui Vitória deve apostar em Cristián Lema. O defesa, de 28 anos, não tem qualquer minuto de jogo esta época, mas é o único central de raiz no plantel que pode alinhar no clássico. O técnico do Benfica também pode adaptar Samaris ou Alfa Semedo, que conhece bem a posição, ao eixo da defesa, ou em último caso, em Ferro, jovem de 21 anos da equipa B.



No jogo da Liga dos Campeões com o AEK esta terça-feira, Conti pode ser utilizado. E aqui Rui Vitória tem um dilema. Ou começa a preparar Cristián Lema para o clássico, dando-lhe a titularidade na Grécia, ou opta em Germán Conti, que esta época já jogou na Taça de Portugal e no campeonato.



Benfica acusa Felipe

O Benfica voltou a acusar Felipe, defesa do FC Porto, de conduta violenta, desta vez no jogo dos azuis-e-brancos frente ao Tondela. "Até quando a impunidade total de Felipe vale-tudo?", publicou o clube da Luz na conta de Twitter para a comunicação social.



As águias acompanham este comentário com um vídeo de alguns lances com entradas mais duras de jogadores do FC Porto. Entre os quais, um empurrão de Felipe no pescoço de Jaquité, na área do Tondela e uma pisadela a Delgado, no meio-campo portista.