Central St. Juste volta aos treinos no Sporting seis meses após lesão

O central neerlandês St. Juste, sem qualquer jogo realizado nesta época, está de regresso aos treinos da equipa de futebol do Sporting, depois de longo afastamento devido a lesão muscular.

"Jeremiah St. Juste foi a grande novidade no treino desta manhã, no qual Rúben Amorim contou também com três jogadores da formação: Diogo Pinto, Lucas Dias e Tiago Ferreira", referiu o clube na sua página oficial.

O defesa, contratado ao Mainz em maio de 2022, numa transferência de 9,5 milhões de euros, ainda disputou 32 jogos na última época, mas a mesma também ficou marcada pelas lesões, a última das quais na coxa esquerda, em abril, diante da Juventus, na Liga Europa.