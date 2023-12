Zé Pedro está a viver um conto de fadas no Dragão com a ascensão à equipa principal e com um golo ao Casa Pia que lhe pode abrir as portas da titularidade no clássico com o Sporting, na próxima segunda-feira.









Depois do desaire dos dragões na Taça da Liga frente ao Estoril (3-1), que ditou o afastamento da prova, Sérgio Conceição não ficou satisfeito com a atuação de David Carmo e Fábio Cardoso. O técnico admitiu mudanças e exigiu uma postura diferente e a novidade frente ao Casa Pia (3-1) foi Zé Pedro no eixo da defesa, ao lado de Pepe. Fez uma exibição positiva e estreou-se a marcar.

Zé Pedro, central que o técnico contratou após assistir a alguns jogos do seu filho Sérgio Conceição quando estava no Est. Amadora, tem cumprido sempre que joga. Foi contratado para a equipa B em 2021/22, estreou-se esta época frente ao Benfica e agora pode avançar frente ao Sporting. Certo é que estará fora da Liga dos Campeões com o Shakhtar, na quarta-feira, por não estar inscrito.