O Tribunal de Matosinhos condenou, esta quarta-feira, o empresário César Boaventura a uma pena de prisão de três anos e quatro meses, suspensa na execução, por três crimes de corrupção desportiva ativa no aliciamento a três jogadores do Rio Ave, com o objetivo de facilitarem num jogo com o Benfica, em 2015/16.









