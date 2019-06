César Peixoto garante: “A Académica tem de subir”

"Prometo trabalho, competência, organização e capacidade para inovar." Foi esta a garantia dada ontem por César Peixoto no Estádio Cidade de Coimbra, durante a sua apresentação como novo treinador da Académica. O técnico, de 39 anos, assinou um contrato válido por um ano, que renova automaticamente em caso de subida ao escalão principal."É um desafio diferente, mas diferente para melhor. A pressão para ganhar e para subir de divisão é uma pressão boa. A Académica tem de estar obrigatoriamente na Liga", atirou César Peixoto, que sucede a João Alves no comando técnico."Acredito no projeto e nas pessoas. Acho que tenho tudo para, com trabalho e empenho, conseguir atingir os objetivos", sublinhou o técnico, que se mostrou despreocupado com a atual situação do clube. César Peixoto diz mesmo que ainda vai a tempo de "construir uma equipa vencedora" e que tem "um modelo de jogo" definido.A acompanhar o técnico estarão João Correia (treinador adjunto), Diogo Coutinho (preparador físico) e Rui Viana (fisiologista), que se juntam a João Veloso (observador). Esta será a segunda experiência de César Peixoto como treinador, depois de ter orientado o Varzim (II Liga) na última época. Enquanto jogador, representou o Belenenses, o FC Porto, o Sp. Braga e o Benfica, tendo uma internacionalização por Portugal.