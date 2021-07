Caixa Geral de Depósitos perde 24,5 milhões de euros num acordo com Vieira

A CGD perdeu 24,5 milhões de euros num acordo feito com Luís Filipe Vieira, em 2012. O acordo consistiu no seguinte: para pagar um crédito de 31 milhões de euros ao banco público, Vieira propôs entregar à Caixa a título de dação em pagamento as unidades de participação que detinha no fundo imobiliário Real Estate, que foram avaliadas naquele valor. A Caixa aceitou. Em 2020, o Real Estate, do qual Vieira foi parceiro de negócio do BPN, foi liquidado, com prejuízos elevados e após ser paga uma dívida de 13 milhões de euros ao EuroBic.Vieira pagou o crédito de 31 milhões de euros que a Caixa concedera à Votion, empresa do seu grupo económico, com duas operações: a entrega em dação em pagamento das unidades de participação do fundo imobiliário Real Estate e mais 6,5 milhões de euros provenientes de uma conta da mesma empresa no BES, com origem num crédito do BES a Vieira.Na investigação a Vieira, o “deposito” de 24,5 milhões de euros chamou a atenção do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária. No despacho final do juiz Carlos Alexandre, a operação é assim descrita: “Nesta conta titulada pela Votion junto da CGD, que se encontrava com saldo zero, desde 17 de abril de 2012, à transferência de 6,5 milhões de euros, juntou-se um movimento do tipo ‘depósito’, no valor de 24,5 milhões de euros, de origem ainda desconhecida, perfazendo um total de 31 milhões de euros.”