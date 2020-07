Chama do Dragão dá 29.º título de Campeão Nacional

O FC Porto confirmou ontem o 29º título de campeão nacional da sua história. A chama do dragão elevou-se mais alto numa época que foi do inferno ao céu.A 17 de janeiro, os adeptos portistas deixavam o seu estádio cabisbaixos: acabavam de assistir a uma derrota (1-2) aos pés do Sp. Braga, que colocava a equipa da casa a 7 pontos do líder Benfica no fim da 1ª volta. Oito dias depois, a depressão azul-e-branca acentuava-se, com novo desaire (0-1) frente aos arsenalistas, desta vez na final da Taça da Liga."Este ano, sem união dentro do clube fica difícil. Neste momento, o meu lugar está à disposição". O murro na mesa de Sérgio Conceição, no final dessa partida, funcionou como um toque a reunir das tropas. Ainda nessa noite, Pinto da Costa garantiu ao técnico que a estrutura estava do seu lado. Os Super Dragões, que até então tinham criticado publicamente o treinador, remeteram-se ao silêncio. No balneário foi feito um pacto: os jogadores comprometeram-se a dar tudo na luta pelo título.A tal chama portista, que parecia definitivamente apagada face a um Benfica hegemónico (18 vitórias para a Liga nas primeiras 19 jornadas), reacendeu-se no Dragão, a 8 de fevereiro. Na receção às águias, como já se vira na Luz (vitória dos dragões por 2-0), a equipa de Sérgio Conceição teve sempre o jogo controlado e triunfou por 3-2, relançando a luta pelo título que viria a vencer de forma clara nos meses que se seguiram.Desde a 20ª jornada, em 13 jogos, o FC Porto somou 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. São 32 pontos em 39 possíveis. Boa parte deles obtidos com exibições fracas (cinco triunfos pela margem mínima), sobretudo desde a retoma após a paragem provocada pela Covid-19.Só que a baixa nota artística foi compensada pela elevada capacidade de entrega que é a imagem de marca de Sérgio Conceição. E quando o coletivo não funcionou, foi o talento individual de estrelas como Alex Telles ou Corona que levou a equipa ao sucesso.Com a conquista da Liga desta época, a que soma o troféu de 2017/18, Sérgio Conceição é o oitavo treinador do FC Porto a vencer o campeonato nacional por duas vezes. Este ranking é encabeçado por Jesualdo Ferreira e Artur Jorge, com três títulos. Sete técnicos venceram uma única vez.Das 29 taças de campeão nacional do FC Porto, 22 foram conquistadas desde que Pinto da Costa (82 anos) assumiu a presidência do clube em abril de 1982. Ao longo de 38 anos e 15 mandatos - o atual iniciou-se em junho e só termina em 2024 - o timoneiro portista soma 61 troféus, 54 em provas domésticas e sete em competições internacionais. As últimas duas Ligas foram ganhas com o clube envolto numa situação financeira débil.