"Chamar filho da p*** não creio que seja o melhor": Porro sobre reação de Francisco Conceição

Pedro Porro partilhou nas redes sociais um vídeo que tem dado que falar este domingo, onde é possível ver-se o espanhol a ficar de mão estendida quando tentou cumprimentar Francisco Conceição após o duelo entre FC Porto e Sporting. Na sua partilha, o espanhol dos leões condenou a atitude do jogador rival e acusou-o de o ter insultado."Entendo que pudesse estar com a cabeça quente, tal como eu durante o jogo mas quando o árbitro apita tens que ter valores e respeitar o adversário e chamar me filho da p*** não creio que seja o melhor. Está tudo bem sportinguistas. Seguimos", escreveu o ex-Manchester City.