João Mário pode ter nova oportunidade no onze titular do Benfica amanhã com o Liverpool, para a Liga dos Campeões, apurou o CM. Tudo vai depender se o marroquino Taarabt recupera para enfrentar os ingleses, na 1ª mão dos quartos de final da prova.



O médio, de 29 anos, entrou na segunda parte do jogo em Braga e, apesar da derrota final por 3-2, marcou um golo e esteve no melhor momento da equipa no encontro.









