Champions dá 2,3 milhões a Mourinho

José Mourinho irá receber um bónus de 2,3 milhões de euros caso o Tottenham fique no ‘top-4’ da Premier League e, consequentemente, se qualifique para a Liga dos Campeões no final da época. Para isso, é preciso que os ‘Spurs’ recuperem o fôlego: estão em 14º, a 11 pontos do 4º lugar - ocupado pelo Man. City -, o último que dá acesso à liga milionária.Há outros dois cenários para que o ‘Special One’ se apure para a prova que, ainda assim, podem não garantir o prémio: vencer a Champions ou a Liga Europa. A nova equipa do português está em 2º no Grupo B da liga milionária com 7 pontos, mais 4 do que o Estrela Vermelha (3º) e menos 5 do que o líder B. Munique (12, já apurado para os ‘oitavos’), quando faltam duas jornadas para fechar a fase de grupos (qualificam-se os dois primeiros de cada grupo). Mesmo não passando à fase seguinte da mais importante competição de clubes da UEFA, Mourinho pode seguir para a Liga Europa se ficar em terceiro.Entretanto, o ‘Special One’ pode conquistar os primeiros pontos no campeonato inglês já hoje (12h30) na deslocação ao terreno do West Ham (16º). Esta não será, contudo, a estreia do português na Premier League. O setubalense, de 56 anos, já treinou o Chelsea e o Man. United, e o regresso a Inglaterra não tem passado despercebido aos rivais. "Estava desesperado por regressar", disse Jurgen Klopp, treinador do Livepool. Já Pep Guardiola, do Man. City, deu as boas-vindas ao português: "É um treinador incrível. Acredito que fará um bom trabalho".José Mourinho tem contrato até 2023 e um salário de 8 milhões de euros limpos por ano.