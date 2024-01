O FC Porto e o seu treinador estão sob forte pressão após a quinta escorregadela no campeonato ao fim de 16 jornadas. A SAD portista, apurou o CM, está preocupada com a eventualidade de a equipa falhar o acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. É que o prémio de entrada na liga milionária é crucial para manter as contas de 2024 equilibradas.









