O Sp. Braga venceu este domingo o Santa Clara (5-3) num jogo eletrizante e ficou a um triunfo de garantir o apuramento para as pré-eliminatórias da Champions. Inversamente, os açorianos ficaram mais perto da descida à II Liga.









O 1.º tempo foi absolutamente frenético. Os arsenalistas marcaram aos 10’ pelo capitão Ricardo Horta, após entendimento com Iuri Medeiros, e o Santa Clara empatou aos 17’, num penálti convertido por Matheus Babi depois da infração cometida por Paulo Oliveira.

Num jogo aberto e vertiginoso, o Sp. Braga ganhou nova vantagem aos 35’, através de um cabeceamento do central Niakaté, e já no longo período de compensações (45+5’) ampliou a margem, com Abel Ruiz a corresponder a uma jogada de Bruma.









Leia também Sp. Braga isolados no 2º lugar da I Liga O 2.º tempo continuou intenso, com oportunidades claras junto das duas balizas e intervenções de altíssimo nível dos dois guarda-redes. Aos 68’, Paulo Oliveira voltou a cometer penálti, desta feita sobre Ricardinho, e Matheus Babi bisou.

O jogo ficava relançado e o Santa Clara produziu mesmo a surpresa na Pedreira com o empate, aos 85’, obra de um excelente cabeceamento de Boateng. Mas durou pouco a felicidade dos insulares, porque, dois minutos depois, Bruma fez o 4-3 com um grande pormenor perante Gabriel Batista, depois de desmarcado primorosamente por Iuri Medeiros. Nos descontos, ainda houve tempo para um grande golo de Pizzi, que fechou o resultado.



Foco na "capacidade de superação"

"Devo valorizar a conquista dos três pontos. O jogo foi mais emotivo do que queríamos, foi preciso capacidade de superação. Sabíamos que o jogo ia ter momentos difíceis, mas fomos mais eficazes e dominadores", disse Artur Jorge, técnico do Sp. Braga.