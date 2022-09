Apesar das dúvidas iniciais, está definido que as equipas inglesas vão disputar a próxima jornada da Liga dos Campeões. Devido ao período de luto no Reino Unido pela morte da rainha Isabel II, que levou ao adiamento da jornada deste fim de semana da Liga inglesa, foi levantada a possibilidade de também os jogos da Champions terem de ser reagendados.





Estavam em causa não só as partidas que iam decorrer em Inglaterra, mas também os encontros noutros países, como a deslocação do Tottenham a Alvalade, na terça-feira, para jogar com o Sporting. O Man. United, por exemplo, que quinta-feira tem jogo em casa do Sheriff para a Liga Europa, só este sábado confirmou que o calendário se mantinha inalterado.