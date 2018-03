Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Champions: Os oito magníficos

A mais importante prova europeia de clubes está de regresso na próxima semana, agora reduzida a uma elite de oito grandes equipas.

Por Mário Pereira | 08:01

As oito equipas que na próxima semana começam a discutir o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões valem, em conjunto, acima de cinco mil milhões de euros. São cotações de mercado e o estratosférico valor reflete bem o poderio das equipas em desfile.



Conforme se pode ver na tabela anexa, o Barcelona é a equipa mais cara, sendo que a menos valorizada das oito, o Sevilha, está, na tabela do site de referência transfermarkt, entre as 25 melhores cotadas de todo o futebol europeu.

Outro dado referencial tem a ver com os títulos.



Das oito equipas em presença, cinco delas já ganharam a Liga dos Campeões: Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool e Juventus. Este quinteto, em conjunto, vale 29 conquistas do máximo troféu europeu de clubes. Quase metade do total, pois a Liga dos Campeões (no atual modelo e enquanto Taça dos Campeões) já viu realizadas 63 edições.



No que respeita a títulos nos campeonatos dos respetivos países, os oito magníficos colecionam, em conjunto, o impressionante número de 143 troféus. Com destaque para o Real Madrid e a Juventus, cada qual com 33 conquistas de campeonatos em Espanha e Itália, respetivamente.



Curiosamente, estas duas equipas - que disputaram a final da época passada na Champions, com vitória do Real Madrid por 4-1 - defrontam-se nesta ronda, naquele que é, aparentemente, o duelo mais aberto dos quartos de final. A conferir nos próximos dias.