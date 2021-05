A forte hipótese do Dragão receber a final da Champions no dia 29 deste mês levou o Governo, com o acordo da DGS, a permitir a reabertura dos estádios portugueses na última jornada da Liga. Esses jogos servirão como testes-piloto para o regresso do público, condição essencial para a UEFA mudar o jogo decisivo da liga milionária para o Porto.