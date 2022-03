A presença nos quartos de final da Champions está a levar a uma valorização do plantel do Benfica que vai permitir à SAD fazer negócios chorudos no final da temporada. Darwin, Grimaldo e Odysseas são alguns dos jogadores com cada vez mais mercado.Com a Europa do futebol a olhar cada vez mais para o plantel das águias, a direção liderada por Rui Costa já esfrega as mãos de contente com os negócios milionários no final da época, apurou o CM.