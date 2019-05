Chaves promove causa da igualdade parental no jogo com o Setúbal

O Desportivo de Chaves promoveu este domingo a causa da residência alternada de crianças com país e mães separados, em "iniciativa inédita" na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Vitória de Setúbal, da 33.ª jornada da prova.O emblema transmontano entrou em campo com crianças vestidas com t-shirts alusivas à promoção da residência alternada e à igualdade parental, "como forma de sensibilizar não só os adeptos de futebol, mas toda a sociedade", explicou, em comunicado, a Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos.A iniciativa encontra-se em "discussão em plenário da Assembleia da República" e a promoção no jogo da penúltima jornada do campeonato, em Chaves, serviu "como forma de enviar um sinal aos deputados que vão discutir e votar os projetos de lei apresentados pelo Partido Socialista, PAN e CDS-PP".