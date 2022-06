Jorge Jesus já foi alvo de muitas homenagens, mais ou menos informais. Mas esta ultrapassa os limites da imaginação. O chef responsável pela alimentação do Fenerbahçe decidiu esculpir a cara do treinador português numa... melancia. Com paciência, desenhou na casca do saboroso fruto os contornos do rosto de Jorge Jesus. Pode não ter ficado perfeito, mas dá para perceber de quem se trata.









A publicação da foto, em que surge a escultura entre o chef de cozinha e o técnico português de 67 anos, foi feita pelo próprio Fenerbahçe, nas redes sociais. Com uma frase: “Um pouco de arte.” Jorge Jesus, ao que parece, aprovou.