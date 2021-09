Pablo Sarabia, último reforço do Sporting, treina pela primeira vez na sexta-feira, mas a sua chegada está a agitar o jogo com o FC Porto no sábado em Alvalade, apurou o Correio da Manhã.A chegada do internacional espanhol vem dar ao grupo liderado por Rúben Amorim ainda mais qualidade, mas também pode retirar espaço de manobra a Jovane Cabral e Nuno Santos, extremos que têm dividido a titularidade neste arranque de época.