Estamos a seis pontos e continuamos a não depender só de nós. É complicado, mas chegar ao 2º lugar é possível. A proposta é fazer 12 pontos nesses quatro jogos e depois ver o que acontece.” Nélson Veríssimo não atira a toalha ao chão na luta pelo 2º lugar e acredita que ainda é possível assegurar a última vaga direta para a próxima edição da Liga dos Campeões - e o acesso às dezenas de milhões de euros que a prova distribui.









Para concretizar este objetivo é preciso que o Sporting perca pontos em três dos quatro jogos que faltam no campeonato (pelo menos uma derrota e dois empates), mas o técnico do Benfica prefere concentrar-se no que a sua equipa pode fazer, a começar na receção de hoje (18h00) ao Famalicão: “Não sei qual é o momento psicológico do Sporting. Neste momento, estão 12 pontos em disputa. O nosso foco tem de estar aí. Quatro jogos que vamos tentar ganhar. O Famalicão não abdica dos seus princípios de jogo e vamos esperar uma equipa difícil. Temos de estar num nível competitivo muito alto e não facilitar em nada.”

Por estar concentrado na missão que tem a cumprir, Veríssimo assegura que não pensa na próxima época, desvalorizando a discussão se já há mais adeptos a quererem a sua continuidade do que a direção do clube: “Isso não é questão, como já disse. Entrámos com o objetivo de levar a equipa até ao final. Quando os resultados são positivos, depois de uma fase complicada, o estado de espírito modifica. Para mim foi sempre muito claro. Estamos preocupados com os quatro jogos que faltam.”