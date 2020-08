"Chegou o momento de dizer adeus": Iker Casillas anuncia saída dos relvados com mensagem emotiva

Iker Casillas anunciou, esta terça-feira, que aos 39 anos abandona a carreira de jogador profissional de futebol. O anúncio é feito três dias depois de participar na festa da vitória do FC Porto na Taça de Portugal.O ex-futebolista escreveu um longo texto onde refere que é "um dos dias mais importantes" da sua vida e também um dos mais difíceis. "Chegou o momento de dizer adeus", escreveu.Iker recorda que começou no mundo do futebol há 30 anos e que com "momentos bons e menos bons" pode dizer que tudo valeu a pena. "Tive a grande sorte de poder dedicar-me profissionalmente ao que me apaixona, me preenche e me faz feliz: o futebol", acrescentou.