Weigl é a surpresa no onze do Benfica para o jogo frente ao Desportivo das Aves

O Benfica entra em campo a partir das 19h00 frente ao Desportivo das Aves e a surpresa é mesmo a chamada de Weigl ao onze. Bruno Lage aposta no jovem Jota e em Seferovic, ambos têm começado os últimos encontros no banco.



Onze do Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Ruben, Ferro, André Almeida, Weigl, Gabriel, Pizzi, Chiquinho, Jota, Seferovic



Onze do Aves: Beunardeau; Dzwigala, Bruno Morais e Ricardo Mangas; Cláudio Falcão, Reko, Zidane Banjaqui, Estrela e Rúben Oliveira; Kevin Yamga e Mohammadi.

