O Chelsea venceu em Londres o Borussia Dortmund (2-0) e deu a cambalhota à eliminatória, depois de ter regressado do jogo da 1.ª mão, na Alemanha, com uma desvantagem de 0-1. O jogo começou com dez minutos de atraso (o autocarro do Dortmund ficou preso no trânsito). Mas a tempo da reviravolta do Chelsea.João Félix e Enzo Fernández foram titulares, com o português a ser um dos mais irreverentes no primeiro tempo. O Dortmund (com Raphael Guerreiro a titular) ainda assustou de livre, aos 17’. Mas a partir daí só deu Chelsea. Havertz marcou aos 38’ e o lance foi anulado por fora de jogo. Cinco minutos depois foi a valer. Sterling inaugurou o marcador, colocando os ingleses na frente com justiça.