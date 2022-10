Theodoro Fonseca explicou que o projeto do Portimonense "não está terminado" e que o clube "não está à venda", depois de receber propostas de compra de investidores mexicanos, chineses e do grupo detentor do Manchester City, em 2020. Dois anos depois, o acionista maioritário da SAD do emblema algarvio volta a ser sondado, desta vez pelo novo dono do Chelsea, Todd Boehly, que adquiriu o clube inglês a Roman Abramovich.









