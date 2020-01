Chelsea renova com jovem lateral Reece James até 2025

O defesa Reece James renovou contrato com o Chelsea por três épocas e meia, até 2025, anunciou esta quinta-feira o clube que disputa a Liga inglesa de futebol no seu site oficial.

O lateral direito, que completou 20 anos em dezembro e que tinha vínculo válido até 2022, tem sido aposta do treinador Frank Lampard entre os titulares dos 'blues', contando, até ao momento, com 18 partidas e dois golos na temporada de estreia no plantel principal dos londrinos.

Reece James entrou no Chelsea com seis anos, tendo feito toda a formação no emblema londrino. Na época passada, esteve emprestado ao Wigan, do 'Championship'.

O internacional sub-21 inglês marcou o seu primeiro golo logo na estreia pela equipa principal do Chelsea, na goleada sobre o Grimsby Town (7-1), para a Taça da Liga inglesa, além de ter anotado o tento que ditou o empate 4-4 com o Ajax, no grupo H da Liga dos Campeões.