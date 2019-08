Chelsea tentou ter Jorge Jesus

Jorge Jesus revelou que podia ser o atual treinador do Chelsea, mas recusou a ideia. Em entrevista ao canal brasileiro Fox TV, o técnico disse que o convite dos ingleses surgiu antes de rumar ao Flamengo."Se fosse pelo dinheiro, poderia ter ficado no Al Hilal. Também tive a hipótese de orientar clubes ingleses", descreveu, antes de concretizar que o Newcastle e o Chelsea foram os clubes que o abordaram.O português foi então questionado se podia estar agora no lugar de Frank Lampard, atual técnico dos ‘blues’, e reforçou a história. "Foi o que me disseram", respondeu. "Eu escolhi o Brasil", acrescentou.Jesus está concentrado no Flamengo e este sábado, às 23h00, a formação do Rio de Janeiro defronta o Vasco da Gama, em Brasília. O técnico, de resto, continua à procura de um avançado, após o Flamengo ter anunciado que desistiu da contratação de Balotelli.