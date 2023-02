Um golo de Chermiti (84’) permitiu esta segunda-feira ao Sporting derrotar o Rio Ave, por 1-0, num jogo cinzento e... muito mal jogado.Rúben Amorim manteve-se fiel ao último onze e deixou os reforços Bellerín e Diomande no banco. O jogo até começou com ritmo, mas as jogadas não tinham sequência ou resultavam em lances sem perigo.









Ver comentários