Chermiti, avançado de 18 anos, é o novo ídolo dos adeptos do Sporting, depois de ter marcado o golo que deu o triunfo (1-0) frente ao Rio Ave, em Vila do Conde.



O jovem jogador fez questão de celebrar o seu primeiro golo pela equipa principal do Sporting (e que valeu uma importante vitória) com os adeptos que estavam no estádio.









