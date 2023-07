O Sporting realizou esta sexta-feira dois testes de pré-temporada com duas vitórias folgadas, um hat trick e a estreia do reforço mais caro de sempre.



Por partes. De manhã houve goleada (4-1) frente ao Estrela da Amadora em Alcochete. Um dia depois de ser apresentado, o avançado sueco Gyokeres estreou-se com a camisola leonina.









Ver comentários