China chama Mourinho para treinar clube e seleção

José Mourinho recusou um convite de Hui Ka, o homem mais rico da China, no sentido de assumir o comando técnico do Guangzhou Evergrande e também, eventualmente, da seleção chinesa.Segundo o diário ‘The Telegraph’, Hui Ka, um dos principais impulsionadores do futebol na China e dono do Evergrande Group, quer recuperar o domínio perdido na época passada, quando o Shangai SIPG, comandado pelo técnico português Vítor Pereira, ganhou o campeonato.Outro jornal, o ‘Guardian’, diz que Mourinho recusou o convite.