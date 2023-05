Um ‘poker’ de Taremi (com três golos de penálti) lançou o FC Porto para o triunfo sobre o Famalicão (4-2) e evitou que o Benfica se sagrasse, este sábado, campeão no sofá. Uma pressão extra para as águias, que terão de ganhar o dérbi de hoje, com o Sporting, em Alvalade, para fazerem a festa do 38.º título.









O jogo prometia ser animado, depois do equilíbrio evidenciado pelas duas equipas na Taça de Portugal (dragões venceram nos descontos do prolongamento por 3-2). Mesmo assim o FC Porto marcou dois golos nos primeiros 10 minutos. Inaugurou o marcador numa grande penalidade (4’), depois de Otávio ter sido rasteirado por Ivo Rodrigues. Taremi foi chamado à conversão e rematou fraco à figura do guarda-redes. No entanto, o árbitro mandou repetir pela invasão da área por parte de Riccieli. À segunda, o iraniano não perdoou e inaugurou o marcador.

Um golo que deu confiança a Taremi, que acabou por bisar aos 10 minutos após uma boa jogada individual, na qual tirou o guarda-redes Luiz Júnior do caminho antes de colocar a bola na baliza.





Enganou-se quem pensou que o resultado estava feito. Os famalicenses encheram-se de brio e foram para cima do FC Porto. Iván Jaime reduziu (34’) com um golpe de cabeça após passe de Ivo Rodrigues.





O jogo entrou numa toada de parada e resposta e, depois de Grujic desperdiçar um golo em boa posição, foi a vez de Pepê pontapear Otávio Ataíde na cabeça dentro da área. Colombatto não perdoou e de penálti restabeleceu a igualdade na partida.





Na etapa complementar, os dragões dispararam para o triunfo com mais dois golos de penálti obtidos por Taremi, que consumou o ‘poker’ (quatro golos). Estas duas faltas foram cometidas por Zaydou Youssouf (mão na área) e Otávio Ataíde, que pisou Evanilson. Um triunfo difícil, com uma chuva de penáltis.







‘POKER’ DE TAREMI



Taremi fez quatro golos, três deles de penálti, e isolou-se na lista de melhores marcadores da Liga (21). Mas o seu segundo golo foi de grande categoria, após tirar o guarda-redes do caminho.





ERROS FAMALICENSES



Dificilmente uma equipa pode ganhar uma partida se cometer três grandes penalidades. E a verdade é que todas elas podiam ter sido evitadas. Mesmo assim, o Famalicão mostrou brio.





BEM NOS PENÁLTIS



O juiz esteve bem ao assinalar os quatro penáltis (3 para os dragões e um para o Famalicão). Rigoroso ao mandar repetir o primeiro, que Taremi falhou. Boa ajuda do VAR para a mão de Otávio Ataíde na área.





"Não dependemos de nós, mas temos que acreditar"

“Este resultado é importante, num jogo que não era fácil. Numa situação a que não estamos habituados, não dependemos de nós para o título, mas temos que continuar a acreditar dentro das possibilidades”, afirmou Sérgio Conceição. Depois de ter sido expulso no último jogo entre as duas equipas para a Taça de Portugal, este sábado o técnico do FC Porto cumprimentou jogadores adversários e a equipa de arbitragem, sem incidentes.