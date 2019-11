Cientista Alireza Rabbani deixa Sporting por estar "doente"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A experiência do cientista iraniano no futebol do Sporting não durou um ano. Alireza Rabbani saiu de Portugal há cerca de 15 dias, confirmou o Correio da Manhã junto de várias fontes.O cientista do Desporto, contratado em meados de novembro do ano passado para integrar a Unidade de Performance criada por Frederico Varandas, presidente do Sporting, "poderá encontrar-se doente", revela uma das nossas fontes. Em círculos próximos do ... < br />