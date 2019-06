Cilessen troca FC Barcelona pelo Valência por 35 milhões de euros

O guarda-redes internacional holandês Jasper Cillessen, habitual suplente no FC Barcelona, transferiu-se para o Valência a troco de 35 milhões de euros, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes espanhóis de futebol."O FC Barcelona e o Valência CF chegaram a acordo para a transferência de Jasper Cillessen. O clube valenciano pagará 35 milhões de euros ao FC Barcelona", lê-se no comunicado dos catalães, atuais campeões de Espanha.Cilessen, de 30 anos, que chegou ao 'Barça' em 2016, proveniente do Ajax, e não conseguiu ganhar a titularidade ao alemão Marc-André ter Stegen, assinou contrato válido até 2023, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, depois de o seu nome ter sido apontado como possível reforço do Benfica.Nos três anos em Barcelona, o holandês ganhou duas vezes a Liga espanhola e outras tantas a Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.