Cimeira do leitão pode cair por terra com crise no Benfica

Vários clubes estão preocupados com o futuro do movimento que recentemente juntou todas as equipas da I Liga e temem que caia por terra a união de esforços que visava pressionar o Governo, de forma a garantir melhores condições financeiras para o futebol profissional.A 25 de maio, na chamada Cimeira do Leitão, na Mealhada, 18 clubes reuniram-se para aprovar um comunicado em que reivindicavam várias alterações legislativas relacionadas com direitos televisivos, tributação fiscal e apostas desportivas, entre outros aspetos, que no limite podem render várias centenas de milhões de euros ao setor ao longo dos próximos anos. Esse encontro público seguiu-se a reuniões privadas, que se realizaram por iniciativa do Benfica e que tiveram o apoio do FC Porto desde a primeira hora - o Sporting tem estado mais expectante, ainda que ao corrente de tudo o que é tratado.Vários clubes contactados pelo CM temem que, com Luís Filipe Vieira fora da presidência das águias, este concertar de vontades possa esfriar. Por um lado, a direção encarnada quererá resguardar-se de mais críticas não sendo associada, sobretudo, aos rivais portistas. Por outro lado, o poder executivo será agora menos recetivo às reivindicações dos clubes. É que Vieira era um elemento fundamental para contrabalançar a influência da FPF, parte contrária a algumas das reivindicações dos grandes, nomeadamente nos direitos televisivos.