Cinco feridos em confrontos entre 70 adeptos do Bayern Munique e 30 do Galatasaray

Cinco pessoas ficaram feridas em confrontos entre adeptos do Bayern Munique e do Galatasaray, que se defrontam esta terça-feira na Liga dos Campeões de futebol, num incidente que ocorreu de madrugada em Istambul.

De acordo com a imprensa local, os adeptos atiraram mesas e garrafas, obrigando à intervenção da polícia para travar os confrontos, que envolveram um grupo de cerca de 70 alemães e 30 turcos.

Os feridos, quatro dos quais alemães, foram transportados ao hospital e, mais tarde, aos hotéis.

Galatasaray, equipa de Sérgio Oliveira, e Bayern Munique, de Raphäel Guerreiro, defrontam-se esta terça-feira a partir das 19h45 locais (17:45 em Lisboa), em Istambul, em jogo da terceira jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

O grupo é liderado pela equipa de Munique, com seis pontos, seguido do Galatasaray, com quatro, Copenhaga, de Diogo Gonçalves, com um, e Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, em quarto e último lugar, ainda sem qualquer ponto.