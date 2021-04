Cinco jogadores do clube italiano Virtus Verona acusados de violação em grupo

O presidente da Lega Pro, a Serie C italiana, confessou ao jornal 'Corriere del Veneto' sentir-se chocado depois de cinco jogadores do Virtus Verona terem sido acusados de violação em grupo. Os nomes dos futebolistas não foram divulgados.Segundo a imprensa italiana, o incidente terá ocorrido em janeiro do ano passado. Os jogadores, todos na casa dos 20 anos, terão convidado uma mulher para uma festa. Depois de a embriagarem, quatro deles tê-la-ão atacado, enquanto o quinto filmava tudo com o telemóvel.Ao que parece a mulher estudava com um dos cinco futebolistas, mas não conhecia os restantes."Esta história deixa-me profundamente perturbado, não só como diretor desportivo como homem de família", admitiu Francesco Ghirell. O sistema judicial vai seguir o seu curso, mas nunca esperei ver uma história destas."