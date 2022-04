O Man. City está nas meias-finais da Liga dos Campeões após ter eliminado o Atlético de Madrid. Os ingleses beneficiaram da vitória por 1-0 na 1ª mão para seguirem em frente, depois do nulo registado esta quarta-feira na capital espanhola.









Apesar de estar em desvantagem na eliminatória, o Atlético, com João Félix a titular, entrou muito recuado, dando a iniciativa de jogo ao City, que contou com João Cancelo e Bernardo Silva. Ao intervalo, os ingleses tinham 69% de posse de bola e 8 remates contra 1 da equipa da casa. Só que, apesar desse domínio, as oportunidades de golo escassearam.

Tudo mudou após o descanso. O Atlético surgiu mais aguerrido e empurrou o adversário para a sua defesa - o City só depois dos 80 minutos fez o primeiro remate na 2ª parte. Griezmann, De Paul e Matheus Cunha assustaram, mas o nulo manteve-se. Perto do fim do jogo, Felipe (ex-FC Porto) foi expulso, após entrada sobre Foden que gerou um sururu. Aos 12 minutos de descontos, Ederson evitou o golo de Correa e garantiu a presença do City nas ‘meias’, defrontando o Real Madrid.