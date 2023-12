“Claro que estamos atentos ao mercado. Estamos sempre a analisá-lo e à equipa, mas neste momento estou muito feliz com o plantel”, disse esta quarta-feira Roger Schmidt na antevisão do jogo desta quinta-feira (20h15, SportTV1) com o AVS a contar para a Taça da Liga.



O treinador do Benfica admite que poderão existir alguns “ajustes” com entradas e saídas.









