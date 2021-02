FC Porto 0-0 Sporting

Jogo Em direto

35' Oportunidade interceptada, Mehdi Taremi (FC Porto) de cabeça no coração da área. Assistência de Corona com um cruzamento para a área.

34' Oportunidade interceptada de Taremi (FC Porto). O avançado portista rematou com o pé esquerdo à entrada da área do Sporting. A bola desviou em Gonçalo Inácio e saiu por cima.

27' Cartão amarelo mostrado a Nuno Mendes da equipa Sporting! O lateral pisou Otávio.

27' Remate defendido no lado esquerdo da baliza. Wilson Manafá (FC Porto) remate com o pé direito de um ângulo dificil da direita.

23' Marega encontrado em posição irregular. O passe foi de Otávio.

18' Fora-de-jogo do FC Porto. Otávio tentou um passe em profundidade que encontrou Mehdi Taremi em posição irregular. Decisão do árbitro deixa dúvidas.

10' Pontapé de canto para o FC Porto. Concedido por João Palhinha.

4' Corona rematou, mas não acertou no alvo.

Início 1ª parte

FC Porto e Sporting defrontam-se esta noite (20h30), no Estádio do Dragão, numa partida da 21.ª jornada da Liga NOS importantíssima para as contas do título. Estas são as escolhas iniciais de Sérgio Conceição e Rúben Amorim para o clássico.