Clássico: Benfica não vai contar com Pizzi e FC Porto tem trio em dúvida

O primeiro troféu da época decide-se esta quarta-feira em Aveiro com um atraso de quatro meses (habitualmente é o primeiro jogo oficial da época em Portugal) devido à pandemia.O clássico entre FC Porto e Benfica não vai ter público nas bancadas e também não vai ter alguns dos habituais intérpretes. Nas águias, e depois de confirmada a lesão de Gabriel, surgiu ontem a notícia de que Pizzi não irá a jogo depois de ter testado positivo à Covid-19. Uma baixa de peso que Jorge Jesus preferiu desvalorizar: "Obviamente que todos querem jogar. Este é um problema normal no Mundo em que vivemos." Já o jogador escreveu nas redes sociais que está "bem" e que vai "apoiar em casa".Do lado do FC Porto muitas dúvidas em relação a três jogadores-chave. Conceição disse que Pepe (operado ao rosto na passada quinta-feira) "tem 50% de hipóteses de jogar": "Veremos as próximas horas. Não está descartada a utilização dele." Já Otávio e Corona (ambos saíram tocados no último jogo da Liga diante do Nacional) vão estar em dúvida até à hora do jogo."Não sei... Ninguém é bruxo, ninguém adivinha nada. Eles vão melhorando, fazendo tratamento. Vamos decidir muto perto da hora do jogo", salientou o técnico, que, ainda assim, deve ter a dupla disponível (realizaram ginásio) para o duelo com as águias."É fácil ver que o Benfica é uma equipa muito ofensiva, com mais ataques e situações de golo criadas na Liga. Defensivamente, tem sofrido alguma coisa, mas faz parte do jogo", disse Conceição, que recusou a ideia de utilizar jogo psicológico para desestabilizar o rival: "Não sou estúpido nenhum, não sou burro, mas não são os ‘mind games’ que ganham os jogos, é o que se faz dentro de campo." O técnico aproveitou ainda para desejar a rápida recuperação "dos Pizzis deste Mundo". "Desejava ter toda a gente disponível dos dois lados.""Não vamos fugir à nossa ideia de jogo. Cada jogo tem a sua estratégia. E há duas: uma individual e outra coletiva", salientou o treinador das águias. Jorge Jesus referiu que a pandemia veio mudar o planeamento dos plantéis em termos de números. "Hoje, não podemos ter 20 jogadores, precisamos de ter 27 ou 28 jogadores por causa da Covid. Temos de ter um plantel com mais qualidade. Foi um jogador infetado, mas podiam ser mais. O Flamengo ganhou tudo, só não fui campeão do Mundo, mas só foi possível porque nos preparámos.""Uma das coisas que aprendi é que o mais importante e aquilo que devo passar é respeitar os meus adversários e não os provocar. Devo provocar no bom sentido do jogo, de ganhar. Já não penso como há dez anos", disse Jorge Jesus. "Nunca faria Otamendi [já jogou no FC Porto] capitão para provocar", garantiu. A falta de público voltou a ser tema de conversa: "Com adeptos, tudo dá mais prazer, motivação, crença e, principalmente, o que é importante: o respeito pelos adeptos. Gostava que o estádio estivesse lotado, metade vermelho, metade azul. É para isso que todos nós tentamos fazer a divulgação do futebol.""Claro que vamos falar depois do jogo. O Sérgio é sincero no que diz, eu também era assim na idade dele. Não gosta de cumprimentar antes dos jogos. Faz parte do futebol e da nossa amizade", disse."Há situações em que a equipa que está melhor não vence. O jogo de futebol é uma caixa de surpresas, temos de estar preparados para o que está lá dentro. Às vezes não é a equipa que está mais consistente que ganha. Mesmo em equipas de patamares inferiores, se chegam a finais melhoram-se. Acho que há outras situações que serão determinantes", salientou o técnico portista na antevisão do duelo com o Benfica. Sobre quem joga o melhor futebol do campeonato, Conceição concorda com Jesus: "Tenho ideias parecidas com as do treinador do Benfica. Quem está na frente [Sporting] é quem tem merecido."