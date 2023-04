Clássico na Luz marcado por confronto de goleadores

Gonçalo Ramos é o jogador de quem se fala na Luz. Produto da casa, vive o melhor momento da sua ainda curta carreira. É o melhor marcador da Liga, com os mesmos 17 golos do colega João Mário. Tem ainda mais oito finalizações certeiras nas restantes competições, com destaque para os sete golos apontados na Champions (pré-eliminatórias incluídas). Nos últimos seis jogos marcou por seis vezes, o que também atesta o seu estado de forma.

Alvo do grande mercado internacional, estará esta quinta-feira sob observação atenta de vários olheiros de clubes europeus de primeira linha. Há dois dias foi considerado pelo Observatório do Futebol como o jogador jovem mais valioso do Mundo (70 milhões de euros) a jogar fora das cinco principais ligas europeias.



'Príncipe da pérsia’ faz travessia do deserto



Mehdi Taremi, ‘homem-golo’ do FC Porto, chega ao duelo desta quinta-feira com contas por ajustar consigo mesmo. O melhor marcador da equipa segue em terceiro lugar na tabela dos goleadores do campeonato. O que é, desde logo, um indicador positivo, quando estão cumpridas 26 jornadas. Contudo, o avançado iraniano vive um mau momento. Não marca há três jogos, mas pior do que isso é o registo acumulado das últimas 18 partidas realizadas, nas quais apenas conseguiu a míngua de quatro golos (um deles de grande penalidade). Uma espécie de travessia pelo deserto que dura desde o início do ano civil. Esta tarde, no jogo frente ao Benfica, o ‘príncipe da Pérsia’ procura o regresso à forma que lhe garantiu 18 golos nos primeiros 25 jogos da temporada.



