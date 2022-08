Clássico no Dragão marca terceira jornada da I Liga

O primeiro jogo 'grande' da I Liga de futebol não demorou muito a aparecer no calendário - é já o destaque desta terceira jornada, no sábado, no Estádio do Dragão, opondo o campeão FC Porto ao vice-campeão Sporting.

O terceiro dos 'grandes', o Benfica, está a meio de um decisivo play-off de acesso à Liga dos Campeões, frente aos ucranianos do Dínamo de Kiev, e conseguiu adiar o seu jogo contra o Paços de Ferreira para 30 de agosto.

FC Porto e Benfica conseguiram um pleno de vitórias nas duas primeiras rondas, tal como o Boavista, que vai a Lisboa, jogar com o Casa Pia, e Vitória de Guimarães, que joga em Portimão.

No Dragão, defrontam-se dois dos ataques mais concretizadores do campeonato (o outro é o Sporting de Braga), o que só por si é garantia de um jogo interessante e quase certamente de pendor ofensivo.

Praticamente sem indisponíveis - só Manafá está impedido, por lesão -, Sérgio Conceição deve manter a aposta no 'onze' que tem sido mais utilizado neste arranque de temporada e que garantiu vitórias na Supertaça, diante do Tondela (3-0), e nas duas primeiras rondas do campeonato, com Marítimo (5-1) e Vizela (1-0).

O Sporting, que vem de um épico empate 3-3 em Braga e de uma clara vitória por 3-0 sobre o Rio Ave, vai ter de 'revolucionar' o seu jogo, uma vez que está prestes a perder Matheus Nunes para a Premier League: por 45 milhões de euros, o médio deve rumar ao Wolverhampton.

Rúben Amorim tem tido sucesso com o sistema utilizado, sem avançados fixos e com um meio campo reforçado, sendo uma incógnita o que vai apresentar em campo no domingo. Ou repete o esquema, ou regressa a uma linha avançada mais tradicional, embora seja quase certo que Paulinho vai continuar de fora, devido a lesão.

Mais 'complicada' parece estar a ida de Ricardo Horta do Sporting de Braga para o Benfica, restando confirmar se o internacional luso ainda estará integrado nos 'arsenalistas' domingo, na receção ao Marítimo, clube que ainda não pontuou.

Os bracarenses entraram forte no campeonato, com empate espetacular com Sporting e concludente vitória por 3-0 em Famalicão, a confirmar a tendência goleadora do reforço Banza - leva já três golos, tantos quantos tem o sportinguista Pedro Gonçalves.

Outra equipa minhota, o Vitória de Guimarães, também está a ter um arranque de época forte, apesar da eliminação precoce na Liga Conferência Europa, ante os croatas do Hajduk Split.

Para o campeonato, soma duas vitórias e o próximo jogo é a deslocação ao terreno do Portimonense, que está a meio da tabela, com três pontos, depois do triunfo por 3-0 em Paços de Ferreira, na ronda anterior.

O Boavista, que também está com seis pontos na prova, desloca-se a Lisboa, para jogar com o recém-promovido Casa Pia, que muito trabalho deu ao Benfica na última jornada, só perdendo por 1-0.

A ronda começa já sexta-feira, com o Estoril Praia-Rio Ave, e inclui ainda o Santa Clara-Arouca e o Desportivo de Chaves-Vizela, sábado, e o Gil Vicente-Famalicão, segunda-feira.

Quando já souber se vai estar presente na fase de grupos da 'Champions' ou não, o Benfica fechará a ronda, em 30 de agosto, na receção ao Paços de Ferreira, depois de jogar no Bessa para a quarta jornada, no dia 27.