A data do clássico será um dia cheio de futebol. Também o Benfica (nos Açores, com o Santa Clara) e o Sp. Braga (em Paços de Ferreira) jogam no mesmo sábado. E aqui a novidade maior tem a ver com o encontro do Benfica. Os encarnados tinham direito a jogar na sexta-feira (dia 10), porque na terça seguinte têm Champions e com uma deslocação longa a Kiev. Contudo, Jorge Jesus preferiu jogar no sábado nos Açores, de forma a poder contar com todos os jogadores vindos das seleções, sendo que os sul-americanos (Otamendi, pela Argentina, e Lucas Veríssimo, pelo Brasil) têm compromissos no dia 9 (10 na madrugada portuguesa).