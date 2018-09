Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláudio Braga: "Aceito que as pessoas exijam que o Marítimo vá à Liga Europa”

Treinador dos insulares acredita que o apuramento para as provas europeias é possível, mas não é uma obsessão.

Correio Sport - Quem é o Cláudio Braga? Calculo que entenda que esta é uma questão que quem segue o futebol português faça nesta altura...



Cláudio Braga - Nasci em Lisboa e mudei-me para a Holanda aos quatro anos. Foi lá que cresci e que me formei. Portugal foi sempre um País de férias para mim. Estive muitos anos a treinar nos escalões de formações de alguns dos melhores clubes da Holanda, como o Sparta de Roterdão, o PSV ou o Utrecht. Estive dois anos em Portugal, como treinador-adjunto do V.Setúbal, e como treinador do Santa Clara, mas essas experiências não correram muito bem. Só na época passada é que ganhei mais notoriedade ao conseguir subir o Fortuna Sittard para a Primeira Liga holandesa.



-Treinar na principal Liga em Portugal sempre foi um sonho?



- Sim, mas confesso que era mais logo nos primeiros anos em que comecei a trabalhar no futebol. Nessa altura, pensava sempre em voltar em definitivo ao meu País, mas nos últimos anos perdi um pouco essa obsessão. Comecei a pensar noutros países nos quais também gostava de trabalhar, noutros mercados. Confesso que estava preparado para aceitar qualquer bom convite, mas, felizmente, apareceu o Marítimo e estou muito feliz com a opção que tomei. É um grande clube, bem organizado e com ótimas condições para trabalhar.



- Até onde é que este Marítimo pode chegar? Nesta altura está em 5º lugar com três vitórias em quatro jogos...



- Por norma, não estabeleço metas, nem grandes objetivos. Ainda assim, tenho a noção de que as pessoas do Marítimo falam na qualificação para as competições europeias. Aceito que as pessoas exijam que o Marítimo vá a Liga Europa, mas eu prefiro focar-me no dia a dia e, se alcançarmos esse objetivo, será ótimo para todos. O mais importante para já é sentir que os sócios se reveem na nossa equipa e se orgulham do que fazemos em campo em todos os jogos.



- Mas a direção pediu-lhe para alcançar esse objetivo? Houve alguma pressão para colocar o Marítimo nesse patamar?



- Não houve, mas mesmo que houvesse é perfeitamente normal no futebol. Temos de encarar esse tipo de pressões como naturais. É uma forma de estar no futebol. Acredito que temos capacidade para chegar à Liga Europa e vamos lutar por isso. Mas de forma muito serena.



-Por falar em pressão, sente que é um fardo pesado substituir Daniel Ramos no comando técnico do Marítimo? É um treinador que fez um belo trabalho nos último anos...



- Nesse aspeto, zero... Não olho para trás. Só para a frente. Sabemos que queremos fazer melhor daqui para a frente e é nisso que nos focamos sem estar preocupados com quem passou por aqui.



- Este plantel dá-lhe todas as garantias? Está satisfeito com o que tem?



- Sim, temos muita qualidade, este é um grupo trabalhador que está muito disposto a crescer todos os dias, que vai à procura do pormenor. Ver esta equipa crescer, aos poucos, enche-me de orgulho, por isso, estou muito contente com o grupo. Não saiu ninguém nos últimos dias do mercado, conseguimos ir buscar o Ioannidis, o avançado grego, por isso, sou um treinador feliz nesta altura.



- Qual é o impacto que um jogador como o Danny, que já passou por grandes clubes e brilhou na seleção nacional, tem num clube da dimensão do Marítimo?



- É, obviamente, uma enorme mais-valia. Apesar do currículo fantástico que tem, trabalha muito. Tem uma qualidade acima da média e muita vontade de ajudar. Como pessoa, é também um exemplo para o grupo, partilha a experiência que tem e sabe liderar a equipa. É um homem com um coração enorme, ajuda os mais jovens a crescer. E estamos a falar de jovens que querem ter uma carreira igual à dele. Para nós, treinadores, fica mais fácil trabalhar quando temos um jogador assim.



-Além do Danny, há outros jogadores que se têm destacada neste início de época, como o Joel, que já marcou três golos na Liga. Acha que ele tem capacidade para outros voos?



- É, sem dúvida, um jogador que podia servir para qualquer equipa de topo. Acho mesmo que pode chegar a um clube grande. É muito forte fisicamente, tem muita qualidade a segurar a bola e presença na área. Mas não é só o Joel, há outros jogadores no nosso plantel que têm muito potencial...



-Voltando à sua carreira. Que referências tem no mundo dos treinadores?



- Sinceramente não sigo ninguém em específico no futebol português. Mas se olharmos para o futebol internacional, talvez o Louis van Gaal, que já treinou o Barcelona ou o Bayern. Mas isso não quer dizer que não reconheça qualidade aos treinadores portugueses. Sempre dei muito valor ao produto português.



-Que ideias trouxe dos anos que passou na Holanda para esta nova experiência no futebol português?



- Como é lógico, fui muito influenciado pelas ideias holandesas, mas sempre tive a preocupação de olhar mais além. De explorar o futebol italiano, espanhol, alemão. Na Holanda, os estádios estão mais cheios do que em Portugal, eles tentam dar bons espetáculos, os jogos têm quase sempre muitos golos, mas o nosso campeonato é mais competitivo. Os clubes portugueses estão organizados.



"Já estou a treinar um clube grande"



Correio Sport - Alimenta o sonho de um dia chegar a um clube grande no futebol português?



Cláudio Braga - Sinceramente, já me sinto a treinar um clube grande em Portugal. É lógico que os orçamentos, os jogadores, as condições de um Sporting, de um Benfica ou de um FC Porto são completamente diferentes, mas isso não me faz ter outro pensamento. Para já, não penso em chegar a um grande nem por um segundo. Já me sinto feliz e realizado, quero vingar neste clube e só penso em ganhar o maior número de jogos esta época.



- Olhando para o arranque do campeonato, apesar de ainda estarmos numa fase inicial da época, já consegue apontar algum favorito à conquista do título nacional?



- Naturalmente que os três grandes estão sempre na linha da frente e, para já, não vejo qualquer diferença entre eles. Estou a falar a nível de qualidade de jogo, rendimento ou plantel. Ninguém tem vantagem sobre ninguém e, por isso, acredito que será uma luta taco a taco entre o Benfica, o Sporting e o FC Porto até mesmo ao final do campeonato.