Clima de tensão no Sporting sem fim à vista. Espalhadas faixas a pedir demissão de Varandas

A contestação ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, parece não ter fim à vista. Depois do recente corte com as claques, os pedidos de demissão têm aumentado.Nos últimos dias foram colocadas várias faixas a pedir a demissão de Frederico Varandas do comando do clube leonino.Esta terça-feira, era possível ver uma faixa a dizer "Varandas Rua" numa ponte do Pragal que cruza a A2 em direção à Ponte 25 de Abril.Nas imediações do Estádio de Alvalade também foram fotografadas várias faixas com a mesma frase.O clima de tensão em Alvalade parece não ter fim à vista e existe mesmo uma guerra interna entre claques e direção. Os grupos de apoiam acusam Varandas de tentar encobrir a má preparação da época com os recentes cortes às claques.