Clint Dempsey anuncia fim de carreira aos 32 anos

Jogador norte-americano tinha regressado aos relvados em fevereiro deste ano, após seis meses de paragem devido a uma arritmia cardíaca.

O internacional norte-americano Clint Dempsey, um dos melhores marcadores de sempre da seleção de futebol dos Estados Unidos, anunciou esta quarta-feira o final da sua carreira, após 15 anos nos relvados e três campeonatos do mundo.



"Após profunda reflexão decidi, juntamente com a minha família, que este é o momento de me retirar", indicou em comunicado o jogador de 35 anos, autor de 57 golos pela seleção, entre 2004 e 2017 (141 partidas disputadas), número igualado apenas por Landon Donovan.



O jogador tinha regressado aos relvados em fevereiro deste ano, após seis meses de paragem devido a uma arritmia cardíaca.



O jogador alinhava na equipa norte-americana dos Seattle Sounders, tendo passado também pelos ingleses do Fulham e o Tottenham.